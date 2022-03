Ha spento le sue prime cento candeline Battista Mancini, vedova Incitti. Felicitazioni per questo importante traguardo giungono da tutti i suoi familiari e dai tanti amici, che si stringono intorno a lei per augurarle buon compleanno. L'arnarese Battista Mancini è nata il 23 marzo 1922. Una vita lunga, tutta dedicata alla famiglia, che ha attraversato i momenti più bui della storia nazionale ed europea, come gli orrori del secondo conflitto mondiale.

Per i suoi primi cento anni, Battista festeggia il grande evento circondata dall'affetto dei figli, dei nipoti e dei pronipoti, nonché di tutti i parenti e degli amici, che si rallegrano per questa giornata dal sapore davvero molto speciale. Tra coloro che hanno voluto rivolgerle personalmente gli auguri anche il sindaco di Arnara Massimo Fiori: «Questa mattina abbiamo festeggiato la nostra centenaria ha detto il primo cittadino Tanti auguri Battista. Ringrazio la struttura, Pietro e Maria che ci hanno ospitato per rendere un omaggio da parte dell'amministrazione comunale. Grazie anche a don Adriano e a don Luigi per la loro presenza. Ancora auguri cara Battista, sindaca per un giorno». Il grazie alla struttura che ospita la centenaria anche dai familiari.