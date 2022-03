Importante appuntamento nella sede della prefettura di Frosinone in piazza della Libertà. Il Presidente della Camera di Commercio Frosinone - Latina, accompagnato dal segretario generale, l'avvocato Pietro Viscusi, infatti, ha fatto visita, nella giornata di ieri, al prefetto di Frosinone Ernesto Liguori. Un incontro che ha valore non solo istituzionale ma che vuole rafforzare la sinergia tra la Prefettura e la Camera di Commercio. Durante il colloquio sono emersi temi importanti e attuali quali l'impegno comune per il contrasto all'illegalità, la sicurezza sul lavoro, i progetti relativi all'accoglienza dei profughi ucraini e la responsabilità nell'affrontare le difficoltà inerenti la carenza di infrastrutture.

È stata un'occasione per dimostrare quanto prezioso sia l'interscambio ed il confronto per agire sullo sviluppo del territorio nell'attuale critica situazione post pandemia e del conflitto tra Russia e Ucraina.

Dopo una approfondita disamina dell'attuale congiuntura economica del territorio e delle sue potenzialità di sviluppo, il Presidente Acampora ha dichiarato: «Ringrazio vivamente per la disponibilità e la cortese attenzione Sua Eccellenza il Prefetto Liguori per questo significativo incontro. Ritengo sia fondamentale il raccordo tra il mondo produttivo, che la Camera di Commercio rappresenta, e le istituzioni territoriali del governo sul territorio, affinché la rete della collaborazione sui temi fondanti di una buona società e di una buona economia aiuti i cittadini e le imprese ad elevare il loro livello di benessere e di qualità della vita professionale e imprenditoriale. Il nostro territorio è caratterizzato dalla presenza di molte piccole e medie imprese, che hanno bisogno di una ferma azione per evitare che l‘illegalità vada a ledere ciò che gli imprenditori onesti hanno creato nel tempo».