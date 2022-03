E' di quattro feriti, tra cui una bambina, il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio all'incrocio tra via del Saraceno e via Chiesuola alle porte del capoluogo pontino. Per cause in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale che sono prontamente intervenuti, due auto si sono scontrate: l'impatto tra una Lancia Ypsilon condotta da una donna di 62 anni e una Kia Picanto con a bordo tre persone, guidata da una ragazza di 23 anni e con a bordo la figlia, una bambina di sei anni e un'altra donna, è stato molto violento. Subito è scattato l'allarme al 118 e le persone ferite, tutte in codice rosso, sono state trasportate oltre che al Santa Maria Goretti anche nella Clinica Città di Aprilia. A preoccupare di più in un primo momento le condizioni della bambina. Dopo tutte le cure del caso in ospedale, la piccola non è in pericolo di vita.