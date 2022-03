Incursione malavitosa nella notte tra mercoledì e giovedì. Dopo diverso tempo sono tornati in azione i topi d'auto e per giunta in pieno centro. Potrebbe trattarsi di una gang di professionisti e non sono da escludere furti di veicoli su commissione. Ne sono spariti due, la stessa notte. Lungo il centralissimo viale Alfonso Bartoli è stata portata via una nuova Fiat 500 X di colore grigio, mentre nel parcheggio di Collepero la stessa sorte è toccata a una Nissan Qashqai.

Il doppio furto è stato denunciato alla locale caserma dei carabinieri che hanno fatto scattare le ricerche.

C'è un particolare che fa pensare a una possibile banda di esperti. Nel luogo dove è stata sottratta la nuova 500, è stato ritrovato a terra il localizzatore satellitare che i ladri hanno disinstallato dal veicolo per non essere rintracciati. Invece per quanto riguarda la Qashqai, era in sosta al pari di decine di autoveicoli nel parcheggio Collepero che in parte è videosorvegliato ma l'illuminazione pubblica è assai carente.

Nei giorni scorsi era riaffiorato qualche furto o tentato furto in abitazioni in zone periferiche. Allora non bisogna abbassare la guardia e si spera che le forze dell'ordine potenzino la vigilanza sul territorio anche in orario notturno. Sugli eventi criminali si è espresso così l'assessore comunale Giuseppe Virgili: «La criminalità è in aumento, questo è un dato di fatto. Viviamo un periodo molto difficile sia dal punto di vista economico che sociale. Noi amministratori non possiamo fare altro che disporre il potenziamento dei controlli e collaborare ancora di più con le forze dell'ordine. Presteremo maggiore attenzione alle zone più sensibili, sia centrali che periferiche, questo è certo».