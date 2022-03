Ancora un'operazione dei carabinieri per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio. L'ha portata a termine la Compagnia di Alatri che, nella serata di martedì scorso, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Frosinone, ha dato esecuzione a un decreto di perquisizione domiciliare.

I militari del Nucleo operativo e radiomobile, insieme ai colleghi dei comandi Stazione di Alatri e Vico nel Lazio, al termine dell'attività hanno arrestato un uomo italiano, residente ad Alatri, di 28 anni.

L'accusa è quella di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri, infatti, durante l'operazione di polizia giudiziaria, hanno trovato all'interno dell'abitazione del giovane 67 grammi di cocaina, già suddivisa in 105 dosi, e 51 grammi di hashish, anch'esso già suddivisa in 7 dosi. Oltre alla droga, sono stati rinvenuti 885 euro, ritenuti provento dello spaccio della droga. Sostanze stupefacenti e denaro sono stati sequestrati.

Al termine delle formalità di rito, così come disposto dall'autorità giudiziaria, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Molto intensa l'attività dei carabinieri di Alatri sul fronte dello spaccio di droga. Di recente, nel giro di una settimana, gli stessi militari hanno operato altri tre arresti per lo stesso reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A finire in manette, un uomo di 36 anni trovato in possesso di oltre cinque chili di droga nascosta in casa (soprattutto hashish, diviso in una ventina di involucri e quaranta dosi, ma anche seicento dosi di cocaina e altri due pacchi di sostanze stupefacenti non ancora tagliate), due uomini di 31 e 24 anni che nascondevano in casa e in auto cocaina, hashish e crack.