Proseguono anche oggi gli appuntamenti per il "Mese salute donna" della Asl di Frosinone. Nell'ambito dell'iniziativa "8 marzo ogni giorno", gli assistenti sociali hanno creato punti informativi per gli ospedali di Frosinone, Cassino e Sora, i distretti sanitari A, B, C e D, e nelle Case della salute di Pontecorvo e Atina. Le assistenti sociali di tutti i servizi accolgono dalle ore 9 alle 14, nei nove punti informativi, le richieste di salute delle donne e di tutte le persone affette da patologie che inevitabilmente presentano anche problematiche sociali.

Dalle 10 alle 16, nell'ambulatorio SerD di Frosinone, in programma "La pelle che parla", Open day su disturbi dermatologici psicosomatici per le donne fragili del dipartimento di Salute mentale e delle Patologie da dipendenza. Gli specialisti in dermatologia saranno a disposizione della popolazione fragile femminile per uno screening nell'ambulatorio del SerD di Frosinone (palazzina P).

Va avanti la settimana dedicata alla consulenza psicologica per le donne nei Csm di Sora ore 8-14 e Cassino ore 8-14. Sempre oggi in programma il terzo appuntamento per il supporto sulla gestione dell'allattamento al seno. Gli operatori sanitari dei reparti di Pediatria-Nido di Frosinone, Sora e Cassino, dalle 11.30 alle 12.30 rispondono a tutte le domande delle giovani mamme sul'allattamento.