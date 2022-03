Erano uscite da poco una mamma e due bambine.

La porta era aperta, per far entrare i raggi del sole dei primi giorni della stagione primaverile. Ma all'improvviso, nel suo negozio di abbigliamento "Bimbi chic" in viale Giglio, è entrato un pitbull. Con l'animale non c'era alcun proprietario e non aveva museruola o un guinzaglio che lo tenesse a "bada". Tiziana Marcoccia, titolare dell'attività commerciale, si è trovata così faccia a faccia con il cane, che ha iniziato ad abbaiare tentando di avvicinarsi sempre più alla donna.

Le urla sono state sentite da un altro commerciante che è subito intervenuto. La donna è stata messa in salvo e il cane è così fuggito. Sul posto gli agenti della polizia locale. Il pitbull non è stato ancora rintracciato e neppure il proprietario che rischia una denuncia per abbandono di animali.

La ricostruzione

Ha rischiato di essere azzannata da un pitbull nel suo negozio. Grande spavento ieri per la titolare del negozio di abbigliamento da 0 a 16 anni. Erano circa le 10.30 quando si è verificato l'episodio. Abbiamo raggiunto la donna poco dopo l'accaduto. Era ancora visibilmente scossa. Tiziana Marcoccia ci ha raccontato cosa è accaduto e ci ha mostrato dove si trovava quando è entrato l'animale.

«Ero dietro questo piccolo bancone quando ho visto entrare un pitbull di colore marrone. Dieci minuti prima c'era una signora con due bambini. In quei brevi istanti, che sono sembrati una eternità, ho cercato di capire dove poter fuggire. Ma mi sono guardata attorno e sono rimasta immobile. Poi ho cercato di spostarmi di qualche centimetro per fare in modo che qualcuno dall'esterno potesse vedermi. Ho iniziato a urlare. Ho ancora l'immagine del cane con le zampe anteriori in posizione di attacco e con la bocca spalancata. Ho avuto una grande paura. Per fortuna le mie urla sono state udite. Un vicino è subito arrivato in mio aiuto.

E poi tanti altri i commercianti. Ringrazio tutti per il loro supporto e sostegno. Grazie anche alla polizia locale subito intervenuta». Gli agenti, intervenuti con il comandante Massimo Belli, hanno subito avviato le ricerche dell'animale.