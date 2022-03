Vasto incendio in zona Portella, Selva alta di Sora. I volontari della protezione civile di Sora sono sui mezzi per raggiungere i terreni che stanno bruciando. L'entità del danno è importante come si evince dalle immagini. Molti i cittadini che a valle seguono con il naso all'insù l'imponente colonna di fumo.