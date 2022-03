I dubbi espressi dalla minoranza consigliare di Roccasecca dei Volsci riguardo l'effettiva validità delle multe elevate dall'autovelox posizionato dal Comune sulla Frosinone-Mare, potrebbero essere fondati. Sono stati gli stessi consiglieri a rendere pubblico un documento, nei giorni scorsi, emesso da Anas, ente gestore della SS 699 Prossedi-Terracina che spiega il motivo della rimozione dei tre velox presenti sull'arteria in questione, ma anche quello sulla SS 156 lì vicino.

A leggere la nota, così come ipotizzato da Massimo Mattoni, Antonio Casconi e Rosalba Mandatori, l'effettiva validità delle sanzioni elevate dall'autovelox rocchigiano viene messa in discussione. La nota, indirizzata alla Polizia Stradale di Latina, alla Prefettura di Latina, ai Comuni di Priverno, Roccasecca dei Volsci e Sonnino spiega infatti che l'apparecchiatura in questione sarebbe risultata difforme rispetto a quanto previsto dall'autorizzazione.

Nello specifico, il documento recita alla lettera: «Nulla osta installazione apparecchiature fisse per il rilevamento della velocità lungo la Statale n. 699 "Abbazia di Fossanova, al km 18+088 lato destro e sinistro, in Comune di Roccasecca dei Volsci". Nel corso del sopralluogo congiunto effettuato, è stata riscontrata la difformità dei rilevatori di velocità esistenti rispetto all'autorizzazione rilasciata da Anas con protocollo 12078 del 10 maggio 2021, in accordo con la stessa Polizia di Stato, Sezione Polizia Stradale di Latina, si dispone che il Comune di Roccasecca dei Volsci provveda alla rimozione sia delle apparecchiature che della relativa segnaletica».

Discorso diverso il destino occorso agli autovelox installati dal Comune di Sonnino che sono stati anche loro rimossi ma per differente motivo e soprattutto senza che la motivazione possa mettere in discussione le multe elevate per le infrazioni rilevate dalle stesse apparecchiature. Nella stessa nota si legge infatti: «Per completezza di trattazione, in occasione del medesimo sopralluogo, sono state esaminate anche le postazioni del rilevatore lungo la SS 156, km 22+950 lato sinistro e SS n.699 ai km 7+800 lato destro e al km 9+300 lato sinistro. A seguito della comunicazione del Comune di Sonnino, acquisita da Anas con protocollo 615890 del 4 ottobre 2021, venuto meno l'utilizzo dei dispositivi, si dispone che il Comune di Sonnino rimuova gli stessi apparecchi e la segnaletica relativa».

Infine, riguardo l'autovelox che Priverno aveva installato sulla SS 156 dei Moni Lepini, si spiega l'avvenuta rimozione: «Per quanto riguarda la postazione lato sinistro della SS 156 è stata rimossa in quanto, con l'emanazione dell'Ordinanza n°525/2021/RM, la velocità massima di percorrenza consentita lungo il tratto interessato della Statale in questione è stata ridotta a 70 km/h (inferiore a quella prevista per la categoria di appartenenza). Essendo venute meno le condizioni per la presenza del rilevatore di velocità, si dispone che il Comune di Priverno elimini anche la relativa segnaletica».