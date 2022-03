Nella sede distaccata di Paliano dell'istituto alberghiero, alla presenza del sindaco Domenico Alfieri, dell'assessore all'Agricoltura Eleonora Campoli, del dirigente scolastico Francesco Cozzolino, di Alessia Di Donna della Discover Places Travel, di Antonio Borgia presidente Strada del Vino Cesanese, ieri è stato presentato "Esperienze di gusto a Paliano", il progetto che intende promuovere il territorio e le sue eccellenze tramite vetrine virtuali, alcune già online, dei diversi produttori locali.

«Con grande entusiasmo - dice l'assessore Campoli - abbiamo accolto l'iniziativa che Discover Places Travel ci ha presentato, un progetto che ha come scopo quello di imparare a conoscere e far crescere i piccoli borghi attraverso la promozione delle loro imprese, la cultura e il gusto dei prodotti locali. Già diversi produttori locali hanno aderito e auspichiamo che altrettanti parteciperanno a questa nuova vetrina del nostro territorio.

La presentazione del progetto, non a caso, è stata fatta nella nostra sede dell'istituto alberghiero. Infatti continuiamo a puntare sulla preparazione tecnica che questa scuola può dare agli studenti, indispensabile per l'inserimento in settori-chiave della nostra economia, cioè il turismo e l'enogastronomia. Grazie dunque al dirigente scolastico Francesco Cozzolino, ai docenti e a tutti i ragazzi che hanno offerto un'ottima degustazione proprio grazie all'impiego dei prodotti locali».

«Abbiamo assistito - commenta il sindaco Domenico Alfieri - a un momento di confronto e condivisione fra i protagonisti di questo progetto che da subito hanno abbracciato questa nuova opportunità che può diventare volano al settore enogastronomico della nostra zona. Questo grazie a un lavoro sinergico e costante fra l'ente comunale, le imprese e soprattutto l'istituzione scolastica che, insieme, possono adoperarsi per promuovere al meglio il nostro territorio».