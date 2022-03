È arrivato. Con la sua tecnologia all'ultimo grido, un abito unico versatile ed elegante, un "taglio" che coniuga confort e sicurezza. È lui, il nuovo suv Grecale che sarà prodotto a Cassino e che è nato, cresciuto e si è sviluppato al Maserati Innovation Lab di Modena. Il Tridente solca la linea Giorgio dei modelli Alfa Romeo con la sua grinta e forza di volontà. Ambiziosa la scalata che immagina il gruppo modenese attraverso un modello che considera «una gamma nella gamma, la più completa di sempre della Casa del Tridente».

Ed è per questo che la proposta di motorizzazioni disponibili è estremamente ampia: a combustione tradizionale, ibrido e, tra un anno, Grecale sarà anche il primo Suv completamente elettrico nella storia di Maserati. Rispetto al suv del Biscione,con il quale coabita sulla piattaforma, risulta più grande, con una lunghezza di 4,84 metri (4,85 metri la versione Trofeo) e un passo allungato fino a 2,90 metri (+ 8 cm). La rivale diretta di Grecale resta il riferimento nel segmento dei suv di lusso e sportivi più compatti, ovvero la Porsche Macan.

La presentazione

Alle 14 di ieri il sipario è stato alzato, dopo quattro mesi di ritardo, e il nuovo modello prodotto nel basso Lazio è stato svelato al mondo intero. Per la World Premiere di Grecale sono stati scelti Matilda De Angelis e Alessandro Borghi, ambassador del brand e attori italiani di fama internazionale. Presente anche l'artista italiano Dardust, con un brano esclusivo, che ha accompagnato una parte dell'evento digitale. Brillante la loro performance.

Le versioni previste al lancio sono tre: GT, spinta da un 4 cilindri mild hybrid in grado di sviluppare 300 CV, Modena con motore 4 cilindri mild hybrid da 330 CV e la potente Trofeo, equipaggiata con un performante propulsore a benzina V6, 3.0L, da 530 CV. Ma l'ufficialità più entusiasmante è questa: «Completerà la gamma Grecale Folgore, la versione 100% elettrica con tecnologia a 400 volt».

Le qualità

Il nuovo Suv è capace di distinguersi per abitabilità e comfort, potendo vantare di una serie impressionante di "best in class". È il migliore della sua categoria come spazio interno, guidabilità, maneggevolezza, accelerazione (0-100 km/h insoli 3,8"- perla versione Trofeo), velocità di punta (285 km/h - per la versione Trofeo),qualità del suono e uso estensivo di materiali pregiati come legno, carbonio e pelli.

Dalle foto spia al design

Sembrano lontani i tempi delle prime foto spia, nel 2021, rincorse un po' ovunque. Insieme all'emozione di vedere un modello Maserati uscire dai cancelli di Piedimonte San Germano per le prove su strada nell'intero territorio. Si è scritto e detto di tutto, laddove l'attenzione dei sindacati si è sempre concentrata sulla capacità di riportare il Plant alla piena occupazione. Un sogno per ora non raggiungibile ma il ritorno del terzo modello a Cassino toglierà più di qualche ansia!

Intanto ieri la scena è stata tutta per lui, per ildesign di Grecale che abbraccia il nuovo segno grafico di Maserati, che a partire da MC20, definisce in tutti i nuovi modelli. Il frontale è caratterizzato da una calandra bassa e da una griglia imponente. «Nel profilo - spiegano dalla Maserati - si nota il contrasto tra purezza e tecnica, con un body molto fluido, dalle forme sinuose e plastiche, con gli elementi tecnici messi in risalto dal carbonio. Nella parte posteriore la fanaleria a boomerang è ispirata alla 3200 GT di Giugiaro e si integra con la linea trapezoidale, caratteristica resa ancora più evidente dall'effetto coupé della cabina che si chiude come una vettura sportiva.

All'interno spiccano i contenuti tecnologici con il tradizionale orologio Maserati che, per la prima volta, diventa digitale e si trasforma in un vero e proprio maggiordomo a bordo, grazie ai comandi vocali. Tutto diventa touch e la pulizia estetica è estrema. La tecnologia è comandata dai display: lo schermo centrale di grandi dimensioni da 12,3'', il più grande mai montato su una Maserati, un altro per i comandi accessori da 8,8'' e un terzo nella fila posteriore per i passeggeri». Un sogno ad occhi aperti, per chi potrà permetterselo. I prezzi partono da 74.470 euro per la GT, 85.200 per la Modena, mentre la Trofeo parte da 114.950 euro.