Perde il controllo dell'auto ed esce fuori strada su via Lungoliri, a Pontecorvo. Una corsa che finisce quasi nel fiume Liri: davvero qualche metro più in là e la vettura sarebbe planata nel corso d'acqua. Tanta la paura nel primissimo pomeriggio di ieri per un giovane della città fluviale che, per ragioni ancora in fase di ricostruzione, ha perso il controllo del mezzo.

L'auto si sarebbe ribaltata più volte, fermandosi a davvero pochi metri dal fiume. All'arrivo dei soccorritori il mezzo era distrutto. E si è temuto il peggio. Invece, per fortuna, il conducente non aveva riportato ferite importati. Soccorso, è stato visitato e trasferito in ospedale per accertamenti. La dinamica resta al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Pontecorvo.