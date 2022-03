È stato trovato senza vita nella sua abitazione di Pontecorvo. Inutili i soccorsi per M.D.B., 42 anni della città fluviale, non c'è stato nulla da fare. Il giovane operaio, sposato e padre di una bimba, sembrerebbe essere stato colpito da un malore improvviso. Gli inquirenti propendono per una morte naturale ma per fugare ogni dubbio la salma è stata affidata alla competente autorità che potrebbe decidere per un esame esterno o per uno più approfondito, vista la giovane età.

A far scattare l'allarme sembrerebbe essere stata la moglie che l'altra sera ha trovato il corpo del quarantaduenne molto noto in città senza più parametri vitali. Inutile l'arrivo immediato dei soccorsi e dei carabinieri della Compagnia di Pontecorvo. Forte lo choc per la prematura scomparsa. Tanti i commenti sui social di cordoglio e di vicinanza alla famiglia. Tangibile l'incredulità della comunità pontecorvese.