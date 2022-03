I sindaci di Trevi nel Lazio, Filettino e Vallepietra (Silvio Grazioli, Gianni Taurisano e Flavio De Santis) con tanto di fascia tricolore a difesa dello sportello della filiale di Trevi della banca Bper, che ha annunciato la chiusura. La protesta dei sindaci, che si fanno portavoce dei cittadini da loro rappresentati, si è svolta domenica di fronte alla struttura che ospita la banca e nasce dalla volontà di scongiurare la chiusura dello sportello trebano dell'istituto bancario che, in una riorganizzazione aziendale più ampia, vuole chiudere 75 filiali in tutta Italia.

Si stanno raccogliendo firme e ieri se ne è discusso anche in consiglio comunale. La chiusura è prevista per il 20 maggio 2022 e nulla, ad oggi, fa sperare malgrado i possibili disagi ai danni dei clienti, in un ripensamento anche se augurarselo non costa niente.

La protesta simbolica di Grazioli, Taurisano e De Santis, sindaci dei paesi che verrebbero più penalizzati dalla chiusura della filiale, indica quanto sia necessario nella zona il servizio.