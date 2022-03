Il debutto della nuova "prima donna" di Cassino Plant è finalmente arrivato. La casa dell'Alfa - convolata a nozze con la Maserati e unite dalla piattaforma Giorgio - guarderà oggi con ottimismo alla presentazione di un modello che già ha "consumato" le sue linee interne, superato ogni test e revisione, e oggi alle 14 potrà sfoggiare il suo design finale da Modena al mondo intero.

L'aria di festa deve fare i conti con un'attesa sfiancante, lunga quattro mesi. I riflettori, infatti, erano già accesi per il lancio del 16 novembre 2021 ma lo storico marchio ha posticipato l'evento per la cronica crisi dei semiconduttori. E Cassino Plant ne ha risentito, come tutto l'indotto metalmeccanico. Dal tramonto della Giulietta al turno unico è stato un attimo. E le produzioni Alfa Romeo non brillano sul mercato.

Basta questo per disegnare le aspettative intorno al suv della Maserati e alle sfide internazionali alle quali è destinato. I più esperti hanno le idee chiare sul nuovo modello dal momento che è stato immortalato in numerose foto spia anche con pochissime coperture. Il suv, la nuova entry level della gamma della casa automobilistica del Tridente, avrà una lunghezza di 4,85 metri, una larghezza di 1,95 m e un'a ltezza di 1,67 m.

Stellantis ha investito circa 800 milioni di euro per adeguare lo stabilimento cassinate a questa nuova produzione. Enorme l'importanza che i dirigenti del marchio danno al nuovo modello. L'unico brand luxury di Stellantis che nel 2021 ha riportato un aumento della sua quota di mercato globale al 2,4%, con quote del 2,9% e del 2,7% in Nord America e Cina.

Per questo Maserati ha potuto annunciare che entro il 2025 tutti i modelli avranno una versione 100% elettrica e nel 2030 saranno esclusivamente elettrici. Il gruppo ha schematizzato i propri piani di arrivo sul mercato della gamma elettrica, Maserati Folgore, ma anche tanti altri progetti in cantiere. Così pure il nuovo suv Grecale avrà il suo posto nella transizione: la versione elettrica arriverà già nel corso del prossimo anno.