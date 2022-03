Una ventina di auto. Tutte in via Muraglione a Castelliri. Rumori molesti provocati da alcuni dei veicoli modificati stile "tuning". Rumori che, per il secondo venerdì consecutivo, hanno creato disagi ai residenti i quali hanno subito contattato le forze dell'ordine. Immediato l'intervento dei carabinieri che hanno avviato tutti gli accertamenti. Sono scattati sequestri e sanzioni.

All'appuntamento, organizzato tramite social e gruppi whatsapp, sono arrivate anche persone dal Molise e dalla Campania. L'età dei partecipanti va dai 20 ai 60.

La ricostruzione

Alle 20 di venerdì scorso l'intervento nel centro abitato di Castelliri, dei carabinieri della Stazione di Isola del Liri. Sono intervenuti in via Muraglione a seguito delle segnalazioni dei cittadini che lamentavano continui rumori molesti provocati da alcune auto. Sul posto i militari hanno proceduto al controllo di diversi veicoli modificati stile "tuning", che si erano riuniti in una sorta di "drive mob". Nel corso dell'attività sono stati controllati circa venti mezzi e i rispettivi conducenti.

Diverse le violazioni al codice della strada che sono state riscontrate dagli uomini dell'Arma. Ritirati quattro documenti di circolazione. Nello specifico un veicolo di grossa cilindrata è stato sottoposto a sequestro amministrativo poiché sprovvisto di copertura assicurativa; un conducente è stato sanzionato per guida con patente scaduta di validità, un altro per guida senza patente. Un altro partecipante, invece, per mancata sottoposizione a revisione periodica del veicolo in uso e quattro per la mancata annotazione sulla carta di circolazione delle modifiche alle caratteristiche costruttive dei mezzi, alcune delle quali riguardanti le marmitte. Un altro controllo era stato effettuato dai militari il venerdì precedente. In quello successivo, però, alcuni partecipanti sono stati, dunque, sanzionati.