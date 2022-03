Paura ieri sulla 630 dove si è verificato l'ennesimo incidente. Il sinistro si è verificato ieri pomeriggio all'altezza del territorio di Pignataro Interamna. Un automobilista, un cinquantenne di Esperia, ha perso il controllo della sua vettura finendo fuori strada. Ma è ancora presto per definire esattamente la dinamica e le cause dell'incidente. Sul posto è immediatamente giunta un'ambulanza del pronto soccorso dell'ospedale di Cassino per prestare le prime cure all'automobilista.

Sul luogo del sinistro sono immediatamente intervenuti anche i carabinieri della stazione di Aquino, con il coordinamento della Compagnia di Pontecorvo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'auto si sarebbe anche ribaltata. Ma il pensiero di tutti, residenti, automobilisti e camionisti di passaggio, è andato anche ieri, di fronte all'ultimo incidente, sempre nella stessa direzione, quella su cui teniamo costantemente accesi i riflettori, la pericolosità di una strada tanto importante quale collegamento tra il Tirreno e l'Adriatico quanto piena di incroci a raso, attività commerciali e industriali che rallentano il traffico.

E su cui si sono registrati incidenti anche mortali.

Quello di ieri pomeriggio ha rimesso in moto i tanti appelli del territorio, delle amministrazioni comunali e delle associazioni che chiedono la messa in sicurezza della strada e il rispetto del Codice della Strada.