Per l'ottavo giorno di fila si conta almeno un morto per Covid in provincia di Frosinone. E per il quattordicesimo aumenta l'incidenza ovvero ci sono più casi rispetto allo stesso giorno della precedente settimana. Ieri altri 298 contagi, 260 negativizzati e appunto un decesso, un uomo di 89 anni di Ripi. Stabili i ricoverati 64, nessuno dei quali in terapia intensiva.

La giornata

Sono 45 i comuni ciociari interessati da almeno un caso. La lista è aperta da Frosinone con 51, seguono Alatri a 41, Ceccano a 40, Anagni a 23, Ferentino a 13, Veroli a 12, Pontecorvo a 8, Paliano e Serrone a 7, Esperia, Giuliano di Roma, Piedimonte San Germano e Pofi a 6, Cassino e Pico a 5, Ceprano, Ripi, Supino e Torrice a 4, Arnara, castro dei Volsci, Castrocielo, Piglio, Sant'Apollinare e Vico nel Lazio a 3, Atina, Boville Ernica, Guarcino, Isola del Liri, Morolo, Patrica, San Donato Val di Comino e Sgurgola 2,Aquino, Casalvieri, Castelliri, Collepardo, Fiuggi, Fontana Liri, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Sant'Elia Fiumerapido, Sora, Torre Cajetani e Villa Santo Stefano a 1.

La settimana si apre, dunque, con 90 casi in più rispetto allo scorso lunedì. Negli ultimi sette giorni (martedì-lunedì) si registrano 5.610 positivi (801,42 di media). Rispetto al periodo precedente (3.850 a 550 di media) l'incremento è del 45,71%. Nel confronto a quattordici giorni, invece, l'aumento si attesta al 157,10%. A marzo i casi sono diventati 11.642 a 554,38 di media. Media che non si scosta da quella di febbraio di 559,35 con un complessivo di 15.662. Anche con le medie degli ultimi giorni resterà imbattuto il record di gennaio, 24.749 infettati, 798,35 al giorno. Il 2022, comunque, presenta già 52.053 positivi e fra non molto sarà doppiato il dato del 2021 (27.368).

Il decesso

La Asl di Frosinone ha comunicato il decesso di un uomo di 89 anni di Ripi con pregresse patologie. Si tratta della vittima numero 801 dall'inizio dell'emergenza e la 101 del nuovo anno. Si segnala, inoltre, che da otto giorni di fila c'è sempre un morto, una striscia così lunga non si aveva dal 2 all'11 febbraio con dieci giorni di fila di vittime.

Gli indicatori

Cresce ancora l'incidenza per 100.000 abitanti a sette giorni e lo fa ormai ininterrottamente da 14 giorni. Ora è a 1.176,10, la più alta dal 5 febbraio che era a 1.196,65. Ed è anche la quinta volta oltre mille delle ultime cinque. Il tasso di positività si mantiene ben oltre il venti per cento. Ieri era al 25,14%, oltre la media della passata settimana (23,02%) e anche più del dato di lunedì scorso (19,94%). La passata settimana, peraltro, ha registrato il nuovo record del rapporto tra casi e La situazione del Covid nelle province di Frosinone e Latina e nel Lazio tamponi eseguiti.

I ricoverati e i guariti

Restano sempre 64 i ricoverati per Covid in provincia di Frosinone. Il numero è stabile ormai da tre giorni. Non si registrano, invece, malati ricoverati per Covid in terapia intensiva. Anche questa una novità. I guariti, invece, sono 260. La passata settimana si era chiusa a 3.163 in crescita rispetto al periodo precedente. Nel solo mese di marzo sono 9.248, decisamente meno rispetto ai 21.449 di febbraio.

I tamponi

Ormai da due settimane a questa parte si evidenzia una ripresa dei tamponi che sono passati da 18.313 a 19.002 e a 23.501. I 1.185 di ieri sono di più rispetto al dato del passato lunedì (1.043).

I dati del Lazio

Nel Lazio su 30.569 tamponi 4.405 casi (-3.008). Ci sono 14 decessi (+7), 1.069 ricoverati (+51), 76 terapie intensive (+1) e 6.190 guariti. Tasso di positività al 14,4%.