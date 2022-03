Isole ecologiche informatizzate: richiesto un finanziamento di oltre 900.000 euro sui fondi del Pnrr. Il progetto "Ceprano eco smart digitalizzazione e informatizzazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti" riguarda i finanziamenti destinati alla cosiddetta economia circolare, in particolare alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. La misura, oltre al miglioramento della meccanizzazione del sistema di conferimento e raccolta dei rifiuti, prevede anche somme per il personale che potrà essere impiegato.

«L'ottenimento di questo finanziamento - spiega l'assessore all'ambiente Elisa Guerriero - consentirebbe il prosieguo di un cammino che il Comune ha intrapreso da diversi anni con l'utilizzo delle isole ecologiche informatizzate, che al momento sono sei, ma che contiamo di estendere in altre zone del territorio idonee per tale fruizione. Sappiamo bene che il porta a porta è ormai un sistema consolidato che ci ha permesso di raggiungere dei livelli di raccolta differenziata molto alti e di questo siamo grati ai cittadini per il loro impegno quotidiano, ma sappiamo anche che i modelli di raccolta stanno cambiando e che le linee guida del Pnrr porteranno verso sistemi automatici di raccolta e conferimento».

L'assessore aggiunge: «Nella richiesta sono state inserite anche attrezzature per il conferimento e la riduzione delle bottiglie in plastica che verranno posizionate nei punti più frequentati dai ragazzi. Questi fondi, uniti al finanziamento già ottenuto per l'implementazione della Tarip che verrà attuato nei prossimi mesi, consentiranno di premiare i cittadini meritevoli e di commisurare a ognuno la propria quantità di rifiuto indifferenziato prodotto.

Dobbiamo comprendere - conclude l'assessore Guerriero - che non ci è permesso continuare a produrre indiscriminatamente e smaltire beni per i quali non abbiamo nemmeno più le risorse necessarie, ma dobbiamo attuare tutti i principi di economia circolare perché la sostenibilità economica e ambientale sono un unicum impossibile da scindere».