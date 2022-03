La città delle cascate è pronta ad accogliere, il 26 e 27 marzo prossimi, la "Giornata Fai di Primavera 2022". Un percorso tutto da visitare che nel weekend, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.30, prevede l'apertura di molti monumenti, chiese e luoghi d'interesse storico e artistico. Per l'occasione la delegazione di Frosinone del Fai metterà a disposizione dei visitatori i "ciceroni" reclutati tra i liceali del territorio.

Saranno aperti i seguenti siti: chiesa di San Lorenzo Martire, ex conceria Nicola Masi-Ciccodicola, galleria Eustacchio Pisani e terrazza sulla cascata, ex cartiera Lefebvre e chiesa di Santa Maria delle forme, chiesa di Sant'Antonio, chiesa di San Giuseppe, villa Nota Pisani, ex cartiera Boimond-La macchina continua.

Giovedì scorso,nella sala consiliare, il sindaco Massimiliano Quadrini e l'assessore alla cultura Massimo D'Orazio hanno partecipato alla conferenza di presentazione dell'evento. Il capo delegazione Fai provinciale, Luigi Spaziani, ha descritto il programma della manifestazione giunta quest'anno alla sua trentesima edizione. «Di nuovo a Isola del Liri perché questa città merita di essere visitata sempre, in quanto rappresenta per il centro Italia la culla dell'industrializzazione sin dalla metà del Settecento - ha detto Spaziani - Ci sono luoghi, come la cartiera Lefebvre, che meritano assolutamente di essere conosciuti».

A fargli eco il sindaco Quadrini che ha ringraziato gli uffici comunali e la delegazione del Fai. «Con orgoglio accogliamo questi due appuntamenti del Fai - ha chiosato il primo cittadino - Isola del Liri, oltre alla sua bellezza naturale, ha tanta storia e tanta cultura. Invito tutti a venirci a trovare»