Incidente con lo scooter a Boville Ernica, sedicenne ricoverato all'ospedale Bambino Gesù di Roma. È successo ieri pomeriggio dopo le 17 al centro storico vicino alla scuola Armellini. Sul posto è intervenuto il personale medico con un'ambulanza e un'automedica.

Dopo le prime cure per il minorenne, residente a Monte San Giovanni Campano, è stato disposto il trasferimento in una struttura più specifica per le cure del caso. Pertanto è stato richiesto l'intervento di un'eliambulanza che è atterrata al campo sportivo Montorli. Sono intervenute inoltre le forze dell'ordine, come da prassi in simili circostanze, per effettuare i rilievi di rito.

La ricostruzione

Erano da poco trascorse le 17 di ieri quando è avvenuto l'incidente la cui dinamica è al vaglio degli investigatori. Stando a una prima ricostruzione il sedicenne, in sella al suo scooter, è finito contro un'auto. Il ragazzo era insieme ad alcuni amici che lo seguivano su altri mezzi a due ruote.

I soccorsi

Immediatamente sono stati contattati i soccorsi. Sul posto gli operatori del 118 che hanno disposto, però, per il ragazzino il ricovero in una struttura di Roma.

Il monticiano è stato trasportato al Bambino Gesù.

L'elicottero è atterrato sul campo del centro sportivo di Boville Ernica per poi rialzarsi in volo alla volta della capitale. Diverse le persone che hanno raggiunto il luogo dell'incidente anche richiamate dall'arrivo dei soccorsi. Il sedicenne è ricoverato nell'ospedale romano con diverse ferite ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.