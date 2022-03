Un venerdì sera da dimenticare. Una serata dove la paura ha preso il sopravvento in molti cittadini nella zona di Ravano a Pontecorvo. Una normale serata dove, improvvisamente, le fiamme hanno iniziato a propagarsi arrivando anche a lambire un'abitazione che si trovava nella zona. Una situazione che è divampata nella serata di venerdì. Un incendio, sulle cui cause si sta ancora indagando, che si è esteso preoccupando non poco i cittadini. Molti gli automobilisti che transitando su via Ravano (la strada collega la superstrada Cassino-Formia con il comune di Pontecorvo) hanno notato quelle fiamme sempre più alte e sempre più minacciose.

Tante le chiamate che sono state fatte ai soccorritori per chiedere di intervenire subito. Chiamate di persone preoccupate che quel fuoco potesse causare danni o ferite. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Pontecorvo e i volontari della protezione civile coordinati dalla responsabile Catia Prata. Un gioco di squadra, un lavoro certosino dove ognuno ha messo in pratica ogni azione utile che potesse arginare quel fuoco. Un incendio di vaste proporzioni che ha generato il terrore quando le fiamme sono arrivate anche a lambire un'abitazione che si trova proprio in quell'area. Ma l'intervento dei soccorritori è riuscito a scongiurare il peggio. Dopo ore di lavoro si è arrivati alla risoluzione del problema con lo spegnimento delle fiamme. Un lavoro difficile ma che ha visto la professionalità delle carabinieri, dei vigili del fuoco e della protezione civile riuscire a evitare ogni pericolo.

Fortunatamente non ci sono stati feriti causati da questo rogo. Tuttavia sulle cause che hanno determinato questo incendio sono in corso i dovuti accertamenti che dovranno chiarire ogni aspetto e determinare da dove, e in che modalità, siano partite le fiamme che nel giro di pochissimo tempo, forse anche con la complicità del vento che c'era su tutto il territorio, si sono propagate generando preoccupazione e terrore tra i residenti della zona.