Un incidente stradale è avvenuto ieri a mezzanotte in pieno centro a Latina a poca distanza dalla via dei pub nel cuore della movida. Due auto si sono scontrate all'incrocio tra corso della Repubblica e via Oberdan e una è finita contro il muro della Questura. L'impatto è stato violento e subito è scattato l'allarme al 118 e ai Vigili del Fuoco che sono intervenuti.

I feriti sono stati trasportati in ospedale al Santa Maria Goretti, la precisa dinamica del sinistro è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia stradale; sul luogo dell'incidente è intervenuto anche il personale della Squadra Volante.