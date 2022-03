Furto al bar Edra in via Armando Fabi, a Frosinone.

I ladri sono entrati in azione nella notte tra venerdì e sabato. Nel bottino sigarette e soldi. Danni anche alla vetrina. Ad accorgersi che qualcuno nella notte aveva fatto "visita" al locale, poco distante dall'ospedale del capoluogo, è stato il proprietario. Sconcerto per l'accaduto. La notizia si è diffusa in poco tempo anche sui social e tanti sono stati i messaggi di vicinanza e solidarietà al gestore del bar. Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine.

I ladri hanno fatto irruzione nella notte. Una volta all'interno hanno fatto razzìa soprattutto di stecche di sigarette. Ieri mattina erano ancora in corso verifiche per capire quanto materiale è stato portato via. Visibilmente scossi il proprietario e lo staff per quanto accaduto. Come detto, la notizia del colpo a segno al bar Edra si è diffusa in poco tempo. Un locale conosciuto e frequentato da tanti che venuti a conoscenza del raid hanno voluto esprimere tutta la loro vicinanza al proprietario e allo staff. Le forze dell'ordine hanno subito avviato tutti gli accertamenti utili per cercare di individuare gli autori.