Termina l'iniziativa "Regalo Sospeso Cassino 2021" con straordinari risultati. Grazie all'impegno di diverse realtà territoriali, è stato possibile centrare gli obiettivi prefissati. La raccolta fondi, avviata a dicembre promossa e voluta fortemente dall'associazione Dike APS, insieme all'associazione Amici di San Benedetto e alla cooperativa sociale GF service ha interessato servizi che si occupano di persone in condizione di disagio ed esclusione sociale. Parte del ricavato è stato destinato a un servizio pubblico di competenza dell'Asl, con sede a Cassino, che ha come obiettivo principale la promozione della salute mentale, la cura e la riabilitazione delle patologie neuro-psicopatologiche specifiche dell'età evolutiva: l'unità operativa complessa del Tsmree.

Specificità del servizio è operare interventi integrati e continuativi, sia di carattere sanitario che sociale, per rispondere alle esigenze di bambini e ragazzi e delle loro famiglie, fino al raggiungimento dell'età adulta. Grazie alla disponibilità dei responsabili e dell'equipe multidisciplinare è stato possibile attivare una proficua collaborazione, fondata su una profonda intesa e condivisione di obiettivi comuni. Seguendo le loro indicazioni sono stati acquistati giochi e strumenti educativi, utilizzabili durante le terapie e i percorsi che i minori seguono. Lo spirito di altruismo emerso è statala dimostrazione di come una donazione, seppur minima, possa essere importante per gli altri.

«Seguendo questi esempi, noi volontari ci impegniamo ogni giorno affinché i contributi offerti dalla comunità si trasformino in azioni concrete - spiegano dalle associazioni - regalando pari opportunità di benessere e sviluppo personale, allo scopo di attenuare il difficile percorso di cura e riabilitazione che molte persone intraprendono. Un'ulteriore donazione avrà come beneficiario il reparto di Pediatria del S. Scolastica a cui sono destinate apparecchiature e strumentazioni elettromedicali. In un momento storico complicato come questo è importante sottolineare quanto sia importante che la bellezza animi le nostre vite, per rendere il mondo migliore, soprattutto per chi non vede speranza nel suo futuro, donando il nostro cuore».