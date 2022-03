Ancora blocchi per i semi conduttori carenti. Ancora situazione critica a Melfi dove arriva un nuovo stop, questa volta di nove giorni «a causa della mancanza di componenti, derivante dalla crisi dei semiconduttori». L'attività lavorativa sarà sospesa dalle 6 di sabato 19 marzo alle 6 di lunedì 28 marzo a causa della carenza mondiale di microchip, aggravata dall'invasione russa dell'Ucraina.

La produzione nello stabilimento era appena ripresa dopo dieci giorni di stop. Tremano, chiaramente, tutte le altre fabbriche, già coinvolte da fermi improvvisi. Ma intanto le notizie che arrivano dalla Maserati fanno, quanto meno, ben sperare. Nel 2021 l'unico brand luxury di Stellantis ha riportato un aumento della sua quota di mercato globale al 2,4%, con quote del 2,9% e del 2,7% in Nord America e Cina. E non solo. Entro il 2025 tutti i modelli della Maserati avranno una versione 100% elettrica.

Il gruppo ha annunciato i propri piani di arrivo sul mercato della gamma elettrica, Maserati Folgore, ma anche tanti altri progetti in cantiere. Anche il nuovo suv Grecale, il cui lancio è previsto il 22 marzo, potrebbe essere disponibile nella versione elettrica nel corso del prossimo anno. Per adesso sarà proposta al lancio soltanto con propulsori a benzina o ibridi.

La presentazione del suv Maserati era originariamente prevista per il 16 novembre 2021, poi posticipata a marzo 2022. Maserati ha dichiarato che questo ritardo è causato dalla scarsità di semiconduttori: la quantità di produzione non consentirebbe di rispondere alla domanda globale prevista.