Cade dal balcone della sua abitazione in contrada Murette ad Alatri, grave una sedicenne. Dopo le prime cure sul posto, per la giovane è stato disposto il trasferimento in una struttura più specifica per le cure del caso. Richiesto, pertanto, l'intervento di un'eliambulanza per il trasferimento a Roma.

È successo nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 17. La minorenne è stata trasportata al policlinico "Agostino Gemelli" di Roma in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto, oltre al personale medico e infermieristico, sono intervenuti i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso, come da prassi in simili circostanze e per chiarire l'accaduto.

Non si esclude alcuna pista, dall'incidente al gesto volontario. Diverse le persone che hanno subito raggiunto la zona Murette, anche richiamate dall'arrivo dei soccorsi e dell'eliambulanza che è atterrata alcune centinaia di metri più avanti, su una piazzola.

I fatti

È caduta dal balcone al secondo piano della sua abitazione la sedicenne ricoverata ieri in gravissime condizioni all'ospedale "Gemelli". Immediatamente sono stati contattati i soccorsi.

I soccorsi

Sul posto è intervenuto il personale medico con un'ambulanza e un'automedica. I dottori, dopo le prime cure, vista la gravità delle ferite riportate dalla ragazza, hanno disposto per lei il ricovero a Roma. La sedicenne ha riportato un trauma cranico e diverse fratture. La prognosi è riservata.