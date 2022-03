È un vero e proprio appello a fare bene quello che il Comune di Esperia, insieme all'azienda di raccolta dei rifiuti De Vizia e all'associazione "Esperia pensa differente", ha lanciato ai cittadini affinché facciano con attenzione la raccolta differenziata dell'immondizia.

In particolare, nell'avviso diramato nel territorio comunale, è stato ricordato alle famiglie e alle aziende, agli enti e ai negozianti, che non saranno ritirati i rifiuti non differenziati o differenziati male, misti. Una delle prime regole da rispettare, si raccomanda a tutti, è quella in base alla quale la carta, la plastica, il vetro e l'umido non saranno ritirati dagli operatori ecologici se contenuti nelle buste nere. «Impegniamoci per migliorare l'ambiente e rendere più pulita la nostra Esperia», questo lo slogan per sensibilizzare sulla tematica.