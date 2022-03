Trasformare l'area del parco dedicato ad Ignazio Silone in uno spazio dove organizzare incontri letterari, meeting e simposi per i giovani ed anche in un'area permanente espositiva e fieristica. È questa la proposta che sempre prende piede tra i cittadini di Fiuggi, un dibattito sempre più al centro della collettività che vede un importante spazio abbandonato a se stesso quando invece, se trasformato, potrebbe ancora dare tanto alla popolazione.

L'area del parco dedicato all'ex membro della Camera dei deputati ormai da anni versa in uno stato di completo abbandono. Una volta era tra i parchi giochi più gettonati della città, ora con il passar del tempo sempre più somiglia ad un'area degradata, brutta a vedersi, sporca e spesso luogo di schiamazzi. Trasformarla in un'area fieristica permanente con spazi da dedicate a scambi culturali e letterari, espositiva e a portata di mano dei giovani, che potrebbero usarla specie d'estate in una mega piazza dove tenere concerti, potrebbe essere l'ideale.

L'area potrebbe tornare ad essere oggetto di interesse, meta di turisti e di addetti ai lavori. In città gli spazi pubblici sono tanti, ma quello di Silone è particolare: lontano dal traffico cittadino, nella massima sicurezza, sarebbe un ottimo parco letterario di sicuro successo. I cittadini si appellano alla maggioranza affinché prendano in considerazione la zona, interessandola con progetti finalizzati al rilancio sia culturale sia economico della città.