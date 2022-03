L'olio dei Papi ora è un prodotto accreditato presso l'Albo dei fornitori della Santa Sede. Prende sempre più forma, dunque, il progetto dell'amministrazione per la valorizzazione dell'olio di oliva nei territori dell'ex Stato Pontificio: si chiama Il cammino dell'olio nelle antiche terre dei Papi e vede coinvolti diversi Comuni, fra cui quello di Priverno con il sindaco Anna Maria Bilancia e con Boville capofila.

Il marchio, che era stato presentato poco prima dello scorso Natale nel Museo civico, ha ora riscosso il benestare del Vaticano. «La pratica è stata accolta dagli uffici preposti della Santa Sede» spiega la consigliera delegata al Turismo e al Centro storico Martina Bocconi, che si è occupata della ricerca storica.

Aggiunge Bocconi: «Ciò significa che ora c'è l'autorizzazione a vendere il prodotto nella Città del Vaticano con grandi benefici per i coltivatori, per i frantoi e per gli imprenditori in genere che intenderanno investire nella giusta e idonea produzione e commercializzazione. Sono contentissima perché lo Stato del Vaticano ha colto il senso della nostra ricerca, interpretando l'iniziativa come un modo per far riscoprire la storia dello Stato Pontificio legata al nostro territorio e il ruolo importantissimo che esso ha avuto in ambito economico, sociale e culturale».

«Questo nuovo obiettivo raggiunto – sottolinea invece il consigliere delegato all'Agricoltura, Luigi Onorati - rappresenta una grande opportunità anche per i nostri produttori locali che avranno la possibilità, aderendo al progetto, di entrare in un circuito economico internazionale e prestigioso. Un indubbio vantaggio lo avranno anche le attività commerciali e i ristoratori che avranno a disposizione un prodotto di qualità da offrire al pubblico».

«A breve ci sarà un tavolo con gli altri sindaci per la firma della convenzione ufficiale che porterà alla nascita de Il Cammino dell'Olio nelle Antiche Terre dei Papi – conclude il sindaco Enzo Perciballi - Un progetto turistico e agroalimentare che fa parte del nostro programma e che abbiamo ideato per valorizzare i nostri territori partendo da Boville Ernica, paese roccaforte dello Stato Pontificio, per coinvolgere poi tutti i paesi che facevano parte del grande Stato. A nome di tutta l'amministrazione ringrazio l'assessore regionale all'Agricoltura Enrica Onorati».