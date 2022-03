Il sindaco, Enzo Salera, ieri mattina si è recato lungo la Casilina nord per un sopralluogo sull'importante arteria nazionale con funzionari dell'Anas, del Cotral, nelle persone del capo unità operativa, Sergio Giovannetti, e del coordinatore d'esercizio Michele Maraone. Presenti anche un rappresentante della dirigenza dell'Istituto scolastico "San Benedetto" e Benedetto Vizzaccaro, rappresentante del comitato Solfegna Cantoni.

Si è valutato lo stato dei lavori in corso ormai da tanto tempo ed è stato ipotizzato di poterli completare entro la metà di aprile. Si tratta di garantire la sicurezza in quel punto particolarmente delicato per la presenza di una scuola, della stazione dei vigili del fuoco e per il notevole traffico veicolare, sia in entrata che in uscita dalla città. A tal proposito si procederà alla installazione di un impianto semaforico, particolarmente necessario in quel punto dove la visibilità peraltro è limitata da una semicurva, proprio all'incrocio con la via che porta alla caserma dei vigili del fuoco e di fronte all'edificio scolastico.

Verrà ampliata la carreggiata e realizzato un attraversamento pedonale per favorire l'ingresso e l'uscita dei ragazzi dalla scuola, nonché posizionate delle pensiline sotto le quali ripararsi in attesa dell'arrivo del pullman. Il sindaco si è dichiarato soddisfatto di quanto emerso dal sopralluogo ed ha assicurato che seguirà con particolare attenzione il rispetto dei tempi concordati per la concretizzazione di quanto progettato.