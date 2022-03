Una svastica sull'armadietto di un infermiere, delegato sindacale della Cgil. Scattano subito le proteste del sindacato e la solidarietà dell'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato. Domani, davanti all'ospedale Spaziani, dalle 10 alle 12, si terrà un sit in organizzato dalla Cgil che ha provveduto a presentare una denuncia in questura.

«Mercoledì, un nostro delegato sindacale, dipendente dell'ospedale Spaziani di Frosinone si legge in una nota delle segreterie della Cgil Funzione pubblica di Roma Lazio e Frosinone Latina è stato oggetto di un atto intimidatorio trovando il suo armadietto, nei locali dello spogliatoio della stessa struttura ospedaliera deturpato con una svastica. Ciò che inquieta è la circostanza: non è la prima volta che il nostro rappresentante è al centro di intimidazioni. Non può esserci dubbio sulla matrice fascista dell'episodio, e non può esserci spazio per questi atti vergognosi in un luogo di lavoro, peraltro pubblico».

La Fp Cgil Roma Lazio aggiunge: «Questo fatto denota un clima di ignoranza culturale, scarso senso civico e accanimento verso ciò che rappresenta il movimento dei lavoratori: un patrimonio di democrazia, uguaglianza e solidarietà, valori che vanno difesi».

La Fp Cgil di Frosinone Latina invita a partecipare al sit-in davanti all'ospedale Spaziani domani dalle 10 alle 12.«Difronte a questi attacchi fascisti e tentativi di sopraffazione conclude la Fp Cgil occorre nutrire lo spirito della Resistenza che ci caratterizza». L'assessore Alessio D'Amato commenta: «Voglio esprimere la condanna per il vile gesto. Un clima di violenza inaccettabile e che va assolutamente condannato». Sara Battisti, vice segretario regionale del Pd dice: «L'auspicio è che vengano al più presto trovati i colpevoli. Non può esserci più spazio per atti così ignobili».