Oltre cinque chili di droga nascosta in casa: soprattutto hashish, diviso in una ventina di involucri e quaranta dosi, ma anche seicento dosi di cocaina e altri due pacchi di sostanze stupefacenti non ancora tagliate. L'hanno scoperta e sequestrata i carabinieri della Compagnia di Alatri mercoledì sera nell'abitazione di un uomo di 36 anni, a seguito di una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica guidata dal dottor Antonio Guerriero e nell'ambito di un'operazione per il contrasto dello spaccio di droga.

L'uomo, di nazionalità rumena ma da anni residente ad Alatri, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e, al termine delle formalità d rito, è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza della Stazione dei carabinieri. L'arresto e il sequestro dell'ingente quantitativo di droga sono stati portati a termine dopo un'altra operazione collegata, sempre condotta dai carabinieri la scorsa settimana e resa nota soltanto ora.

Altre due persone, infatti, sono finite in manette ad Alatri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: un uomo di 31 anni, anch'egli rumeno, e un egiziano di 24.

Il primo nascondeva in macchina quindici grammi e mezzo di cocaina e crack, in totale 29 dosi pronte ad essere immesse sul mercato, occultate in un vano ricavato sotto la pulsantiera dell'alzacristalli mediante applicazione di congegni comandati elettronicamente.

L'autovettura è stata sequestrata insieme ad un altro veicolo, anch'esso dotato di doppio fondo con apertura elettronica. Nel corso di un'altra perquisizione domiciliare disposta dalla Procura di Frosinone, effettuata a carico di un cittadino egiziano di 24 anni, sono stati rinvenuti circa 60 grammi di hashish.