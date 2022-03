Novità che mettono in fibrillazione, quelle che riguardano i restyling di Giulia e Stelvio. Si parla di lievi cambiamenti ai fari, ai gruppi ottici, al paraurti e alla mascherina. All'interno, secondo gli esperti, nuovi materiali e tecnologie.

In buona sostanza un sistema multimediale al passo coi tempi con strumenti all'avanguardia. E per quanto riguarda la gamma dei motori, in arrivo la prima versione elettrificata per le due auto del Biscione. Lievi ritocchi alla carrozzeria specie per quanto concerne il frontale, nuovi fari led a tre elementi, che li renderà più simili a quelli del suv Tonale.

Nei prossimi mesi il debutto ufficiale ma le prime immagini spia trapelate fanno ben immaginare le future Giulia e Stelvio Estrema. Con i due nuovi modelli si cercherà di dare una "svecchiata" alle auto della piattaforma Giorgio per cercare di reggere le sfide del mercato mondiale, poi si dovrà aspettare il 2023 per avere altre novità importanti per il Biscione.

Per quella data dovrebbe esserci il debutto del B-Suv che potrebbe chiamarsi Brennero o Palad. Forse una boccata di ossigeno per Cassino Plant, soprattutto se i due modelli dovessero vincere le sfide d'oltre oceano, laddove le vendite registrano ben altri numeri rispetto all'Europa.