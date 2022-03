Incendio a Paliano, area boschiva in fumo. Per circa due ore, nella tarda mattinata di ieri, le fiamme hanno attaccato un'area boschiva in località Piano dei Colli.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e i volontari del Radio Soccorso di Anagni, attivati dalla protezione civile della Regione Lazio, che sono riusciti a limitare i danni.

L'incendio, in alcuni momenti, ha lambito le abitazioni.