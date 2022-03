È ancora la scuola ad essere colpita dal Coronavirus. Mentre i contagi salgono in tutta Italia e anche nel Lazio, il sindaco di Esperia, Giuseppe Villani, ha deciso di disporre la chiusura nelle ore pomeridiane della scuola dell'infanzia e della mensa. L'ordinanza è valida fino al prossimo 25 marzo, ed è stata dovuta all'aumento dei contagi da Covid-19 trai più piccoli.

Solo un mese fa è scattata la sospensione della didattica in presenza per gli alunni di alcune classi della scuola primaria di Esperia, che sono rientrati in presenza solo verso la metà del mese. La pandemia non allenta dunque nella Valle dei Santi, nonostante siano alte le percentuali relative alla popolazione che si è sottoposta a vaccinazione, e colpisce soprattutto nelle scuole.