Questa mattina nella chiesa di Santa Maria della Vittoria verrà portato l'ultimo saluto a Valter Stirpe, 67 anni, deceduto l'altro ieri dopo la caduta da un ulivo.

I funerali saranno officiati alle 10.30 nella chiesa vicino alla sua abitazione e poco distante dal terreno dove è avvenuta la tragedia. Valter, per tutti Valterino, era molto conosciuto e stimato, aveva lavorato come dirigente d'azienda prima di andare in pensione. Faceva parte anche del gruppo di pellegrini della Vittoria.

Quando andavano a piedi al Santuario di Vallepietra, il sabato e la domenica cucinava lui per tutto il gruppo. Ci racconta un vicino, sconvolto dalla notizia. Da tutti ricordato come una persona dal cuore grande, gentile, cordiale con tutti. Lascia la moglie e due figlie. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. Come accade in simili circostanze molti i post anche sui social in ricordo di un uomo molto stimato.

«Non ti dimenticheremo mai. Sei stato un grande amico, sempre cordiale e in prima linea»; «Grazie di tutti i momenti condivisi, delle chiacchierate, di quanto hai fatto anche per la comunità». Questi alcuni messaggi in ricordo di Valterino.