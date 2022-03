Incidente domestico ad Arpino. Atterrata l'eliambulanza. Mezzi di soccorso il località Scaffa per un uomo di 52 anni. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che il cinquantaduenne si sia tagliato un dito con la motosega mentre era impegnato a svolgere dei lavori in casa. L'uomo è stato trasferito nella Capitale per le cure del caso.