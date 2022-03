Tragedia a Milano: un uomo di 34 anni, di origini straniere, ha accoltellato il padre 69enne in strada, in via Giambellino, alla periferia Ovest della città meneghina. L'anziano è deceduto all'arrivo in ospedale, al San Paolo.

L'accoltellamento è avvenuto intorno alle 16 della giornata di ieri. Sull'omicidio indaga la polizia.

Era seduto davanti a un bar tabacchi con un amico quando è arrivato il figlio che lo ha attaccato con violenza. La parte iniziale della scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza all'esterno del locale.

Il figlio che lo colpisce più volte, lui che inciampa mentre cerca di difendersi. Ma è stato l'ultimo il fendente fatale, una ferita mortale che non ha lasciato scampo all'uomo, italiano di origine marocchina.

Il figlio, che è stato portato in questura, si è allontanato a piedi e quando gli agenti di polizia lo hanno fermato, ha tranquillamente spiegato "il coltello è là".