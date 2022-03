Da oggi i ragazzi della Scuola primaria di Aquino potranno usufruire di una nuova funzionale palestra. Una struttura fondamentale, la cui sistemazione rappresenta un importante passo avanti verso il miglioramento della città guidata dal sindaco Libero Mazzaroppi.

Proprio dalla sua pagina ufficiale Facebook il sindaco ha voluto annunciare l'intervento perfettamente riuscito: «Con la nuova palestra, bellissima, ristrutturata, valorizzata e funzionale, che da oggi sarà a disposizione delle ragazze e dei ragazzi della nostra Scuola primaria, vinciamo l'ennesima battaglia di buone pratiche e andiamo sempre più avanti con il nostro programma» ha sottolineato Mazzaroppi. Che poi ha aggiunto: «Un ringraziamento alla Edil San Marco e a Domenico Longo per l'ottimo lavoro effettuato. Grazie a tutta l'amministrazione per l'impegno rivolto alla città e per la straordinaria capacità di dare risposte concrete ai cittadini».