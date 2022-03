«L'emozione di tornare in presenza, di rivederci, di incontrarci per inaugurare l'anno accademico. E poi Fabio Panetta è una persona di grande spessore e per noi è un onore ospitarlo». Le parole del rettore, professor Marco Dell'Isola, per la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2021-2022: si terrà mercoledì 6 aprile alle 11 nell'aula Magna del Campus Folcara di Cassino. L'ospite d'onore sarà Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, già direttore Generale della Banca d'Italia, al quale sarà conferita la Laurea honoris causa in Giurisprudenza.

Il programma è quello della tradizione, sperando davvero di potersi lasciare alle spalle le cerimonie online. Dapprima la relazione del Magnifico Rettore Marco Dell'Isola, a seguire l'intervento del rappresentante degli studenti e del rappresentante del personale Tecnico Amministrativo. Ci sarà la laudatio della professoressa Margherita Interlandi, rettrice vicaria, ordinario di Diritto amministrativo e, nel gran finale, alla presenza del pubblico accorso, la lectio magistralis del dottor Fabio Panetta con tanto di conferimento Laurea honoris causa in Giurisprudenza.

La prima inaugurazione del neo rettore Dell'Isola che si è insediato il primo novembre. Per lui un calice alzato in presenza per un "brindisi" al nuovo anno, all'interno dell'aula Magna e con il calore che solo la presenza è in grado di portare. Ogni rituale sarà rispettato, dalla "sfilata" dei docenti al saluto ai rettori in "ermellino" di altri atenei che vorranno partecipare all'evento. Interventi precisi e cadenzati e, in genere, anche intermezzi musicali. Per dare il benvenuto a un nuovo anno che possa riportare in alto la speranza rispetto agli eventi che hanno costretto anche l'Unicas a viaggiare lungo le vie del web per molto tempo.