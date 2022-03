Movida e norme Covid, proseguono i controlli della questura. I controlli sono stati predisposti dal questore, in ambito provinciale, con l'impiego di personale della polizia di Stato del capoluogo e dei commissariati di Cassino, Sora e Fiuggi in collaborazione con i carabinieri, la Guardia di finanza, la polizia provinciale e la polizia locale. Ad oltre 3.200 persone è stato verificato il possesso della certificazione verde, mentre 353 sono stati gli esercizi commerciali controllati.

A Frosinone, due gestori di locali sono stati sanzionati per aver somministrato bevande alcoliche a minori, mentre a Sora un'attività commerciale, è stata chiusa temporaneamente dal prefetto. Denunciata la titolare di un bar, della parte alta del capoluogo, inoltre, per aver usato un manganello telescopico per affrontare un minore.