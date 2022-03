Un enorme cinghiale stanziato in pieno centro del paese, si affaccia quotidianamente su via Campidoglio, mettendo in fuga i pedoni e attirando i curiosi. Nella tarda mattinata e nel pomeriggio, da un'area verde sita su via Campidoglio, a pochi metri dall'incrocio con via Aldo Moro, spunta ogni giorno un grosso cinghiale scuro. Sembra tranquillo e non si spaventa alla vista delle persone. Anzi, si lascia fotografare e si avvicina senza timore, come se fosse addomesticato. Ovviamente cerca cibo. L'esemplare molto probabilmente vive fra la vegetazione dell'area a ridosso del marciapiede riservato ai pedoni. Lo spazio verde, infatti, arriva giù fino al fiume, offrendo un habitat ideale al cinghiale.

Ogni giorno, con stupefacente puntualità, l'animale esce dal verde e raggiunge la strada, spaventando inevitabilmente i passanti che non sanno delle insolite abitudini dell'ungulato. Il cinghiale è grosso, ha un manto scuro, quasi nero, e vederselo sbucare all'improvviso non è piacevole. C'è chi si allontana di corsa spaventato, chi incuriosito resta fermo a osservarlo, chi scatta foto, chi si ferma in auto ma non scende per paura. Insomma è diventato un'attrazione, si spera sempre sotto controllo. Valutarne la pericolosità non è facile, anzi apparentemente l'esemplare non sembra pericoloso, si comporta come un animale domestico, ma può essere è imprevedibile in quanto resta un animale selvatico, le cui reazioni non sono conosciute.

Purtroppo, il problema della presenza di cinghiali nei centri urbani e vicino alle abitazioni si registra ormai da tempo. Sono stati effettuati tentativi per catturarli, ma non sono andati a buon fine. Per fortuna, mentre qualche anno fa spuntavano improvvisamente sulle strade di notte, attraversando e provocando incidenti, ora si vedono sulle vie ma di giorno, quando è possibile schivarli. Quindi sono diminuiti i sinistri, ma i cinghiali si avvicinano sempre alle persone e alle abitazioni e ovviamente non lasciano indifferenti, perché resta il dubbio sulla loro pericolosità. In ogni caso, il fenomeno non deve essere sottovalutato, va gestito e risolto, con urgenza.