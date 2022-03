Bonifica dell'area a ridosso dell'ex campo di concentramento: i lavori vanno avanti senza sosta. E sarebbe spuntato anche un pezzo di muro. Gli interventi andranno avanti ancora a lungo. I primi rifiuti sono stati raccolti e imbustati già diversi giorni fa ed è stata avvisata la De Vizia per il ritiro, oltre all'Ufficio ambiente del Comune. Ma le operazioni non sono affatto terminate.

I volontari Ansmi insieme ad alcuni cittadini stanno continuando la raccolta di bottiglie di vetro, taniche e materiale di diversa natura. Un recupero straordinario del territorio, possibile grazie soltanto all'impegno dell'associazione della Sanità militare italiana, sempre in prima linea per l'ambiente e la sua tutela e anche per la valorizzazione del territorio.

Nella stessa direzione si inserisce l'appuntamento previsto oggi, per i resti della distrutta chiesa della Madonna dell'Annunziata. L'Ansmi sarà sul posto per sollecitare il Ministero competente al recupero e alla custodia in un luogo sicuro.