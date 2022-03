Ultimati i lavori di sistemazione del fosso Meringo. Ne danno notizia il sindaco Piero Sementilli e l'assessore ai Lavori pubblici Fabiola Zannetti. «Sono stati completati i lavori di ripristino per il regolare deflusso delle acque nel fosso Meringo, interrotto all'interno dell'alveo e i lavori di messa in sicurezza dei fossati laterali in via Vado Spina - annunciano Sementilli e Zannetti - I lavori hanno riguardato il decespugliamento delle aree oggetto di intervento, il taglio di piante arboree e la bonifica dell'area interessata e nell'alveo del fosso Meringo dalla vegetazione, il ripristino dei canali di scolo stradali e interpoderali, oltre alla realizzazione di cunette in terra battuta.

Gli interventi sono stati necessari per regolarizzare il normale deflusso delle acque. Questi lavori si vanno ad aggiungere a diversi altri effettuati sui fossetti lungo le strade comunali». La pulizia e la manutenzione di strade e fossi sono fondamentali per garantire il regolare e rapido deflusso delle acque, scongiurando il rischio di ristagni pericolosi. Periodicamente bisogna procedere con l'eliminazione della vegetazione, garantendo una costante pulizia che assicura efficienza e decoro al sistema di smaltimento delle acque.

Fondamentale l'attenzione dell'Amministrazione comunale verso determinati problemi, con interventi che testimoniano la volontà di garantire servizi importanti e di rispondere adeguatamente alle esigenze dei cittadini. Sia il centro che la periferia devono essere curati, il vasto territorio periferico di Ripi richiede interventi e servizi proprio perché, estendendosi nelle contrade di campagna, necessita di manutenzione. Da qui l'impegno dell'Amministrazione Sementilli.