Nei giorni scorsi i bambini della scuola materna di via Arigni avevano "colorato" il cancello della scuola con decine di disegnini. Arcobaleni, colombe e pace avevano riscosso un grande successo, sia durante la preparazione che poi, dopo, quando le docenti avevano attaccato tutto in bella mostra sulle inferriate. Per qualche giorno i disegni hanno dato speranza e sono stati apprezzati da genitori, passanti e residenti.

Ieri mattina però quando i bimbi e il personale scolastico sono rientrati a scuola la brutta sorpresa: tutti i disegni, che erano stati accuratamente riposti in bustine trasparenti per preservarli dalle intemperie, erano strappati, alcuni rotti, altri a terra. Impossibile pensare che possa essere stato il maltempo, considerato che non ha piovuto nel fine settimana, e neanche in vento che non ha tirato. Dietro all'episodio sicuramente il gesto insensato e incivile di qualche vandalo. Un atto condannato duramente dai cittadini, oltre che dai genitori e dalle insegnanti.