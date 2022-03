Da giorni viene avvistato in più luoghi della città termale: al cimitero, nei pressi del bosco, in alcune strade. In ogni orario, senza distinzioni, anche in pieno giorno. È un esemplare di lupo che, probabilmente, è sceso dalla montagna e si è avvicinato alla zona urbana per reperire cibo e acqua, come accade sempre più spesso negli ultimi tempi. Una presenza che certo non è passata inosservata, a giudicare dalle numerose segnalazioni arrivate da parte dei cittadini che lo hanno avvistato. E una segnalazione ufficiale è arrivata al Comune di Fiuggi anche dal corpo dei carabinieri forestali, competenti in materia, che stanno seguendo la vicenda.

A seguito delle tante segnalazioni, il sindaco Alioska Baccarini si è mosso per gestire la situazione, non proprio di ordinaria amministrazione, nel modo migliore.

Ha scritto, infatti, una lettera indirizzata agli enti preposti in merito alla presenza di un esemplare di lupo all'interno del centro urbano, chiedendo un'attività di coordinamento di tutti, al fine di tutelare l'animale e di evitare qualsiasi situazione di pericolo per le persone. E rivolgendosi direttamente ai cittadini, li ha invitati «a non dare confidenza all'animale, essendo già di per sé diffidente per natura, evitando di lasciare cibo al di fuori della propria abitazione. Nel caso di incontro ravvicinato - continua Baccarini nell'appello lanciato ai fiuggini - è sempre raccomandato un comportamento di rispetto e di buonsenso: se l'osservatore non è a proprio agio, basterà parlare a voce alta ed eventualmente agitare le braccia per allontanare l'animale. Una volta che il lupo si è allontanato, si deve evitare di seguirlo e di interferire con il suo comportamento».

Consigli utili per evitare possibili rischi finché il lupo non deciderà spontaneamente di tornare nel suo habitat naturale e abbandonare la città.