In una settimana si sono verificati due furti nelle abitazioni e altrettanti portati a termine con un raggiro. Questi ultimi, avvenuti nello stesso giorno, si sono registrati ad Osteria della Fontana e in via Anticolana, entrambi in un parcheggio. Nel primo caso, la vittima è stata una donna che, salendo nella sua auto posteggiata, ne è uscita subito perché un uomo le ha detto che a terra c'erano di soldi, chiedendole se fossero suoi.

La donna è andata a vedere di cosa si trattava e qualcuno, velocissimo, ha aperto una portiera della macchina rubandole la borsetta che conteneva denaro e documenti. Quasi stesso modus operandi nel secondo parcheggio, situato in un centro commerciale dove la vittima del furto è stato raggirato con l'ormai noto del trucco della gomma forata. Mentre l'automobilista era intento a ripararla, il ladro si è appropriato di un portafoglio trovato in macchina.

Altri furti, stavolta nelle abitazioni, si sono verificati in località periferiche.

Almeno due i casi denunciati ai carabinieri, con furti scoperti dalle vittime appena rientrati a casa, vuota al momento dell'azione messa in atto dai ladri. Numerosi i danni causati e il ripetersi dei furti in un periodo così ravvicinato sta mettendo in allarme i cittadini.