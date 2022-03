Prima il diverbio a Frosinone, poi l'inseguimento, le minacce e l'aggressione, sempre in strada, ma a Patrica. Colpito al volto e costretto a fare ricorso alle cure dei dottori in ospedale. Il ferito è un vigile urbano in servizio a Frosinone. Protagonista dell'aggressione un trentacinquenne, originario del Marocco, residente a Supino, finito a processo. I fatti contestati risalgono al 2018.

Ieri, nel corso dell'udienza del processo a carico del marocchino, sono stati ascoltati alcuni testimoni. Il 1 giugno ci sarà la discussione. Il trentacinquenne è difeso dall'avvocato Antonio Ceccani. Stando alle accuse, l'imputato dopo aver discusso con il vigile a Frosinone, lo ha inseguito e raggiunto nel paese lepino a Patrica.

Il vigile quando si è accorto che era inseguito si è fermato. Il trentacinquenne si è scagliato contro di lui e lo ha colpito con una testata e con un pugno al volto.