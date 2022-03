Cinquantaquattrenne trovato morto in un furgone a Corso Lazio, nella parte bassa di Frosinone. Il corpo senza vita di R.A. è stato trovato ieri mattina da un familiare. Immediatamente è stato lanciato l'allarme.

Sul posto il personale medico che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del frusinate molto conosciuto e stimato. Come da prassi in simili circostanze sono intervenuti anche i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso e per i rilievi di rito.

La notizia del gesto estremo dell'uomo si è diffusa poco dopo nella parte bassa del capoluogo, destando tanto dolore e incredulità nei familiari, negli amici e in tutte le persone che lo conoscevano. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia del cinquantaquattrenne.